A proposta, segundo a vereadora, tem o objetivo de evitar que pacientes interrompam seus tratamentos por falta de medicamentos na Farmácia Municipal, especialmente aqueles de uso contínuo por pessoas que não possuam condições financeiras de adquirir os remédios na rede privada.

Pelo projeto, quando um medicamento estiver indisponível na rede pública municipal, o paciente poderá ter acesso ao produto em uma farmácia ou drogaria conveniada, sem precisar arcar com os custos, desde que cumpra os critérios estabelecidos.

Para ter acesso ao benefício, o paciente deverá estar cadastrado em uma unidade de saúde do município, apresentar receita médica atualizada, emitida por profissional vinculado à rede municipal, e necessitar de medicamento previsto nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Outro ponto importante é que a falta do medicamento deverá ser comprovada oficialmente pela Farmácia Municipal ou pela unidade pública responsável pela dispensação. Após essa confirmação, será necessária uma autorização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde para a retirada do medicamento no estabelecimento conveniado.

Emenda substitutiva amplia a clareza da proposta

Durante a tramitação do projeto, foi apresentada uma emenda substitutiva pelo vereador João Monteiro, com as assinaturas de Patty Bronze e José Rubens Rosa Pillar, integrantes da bancada do Progressistas.

A emenda acrescenta expressamente a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) entre as listas de referência para o fornecimento dos medicamentos, além da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), já prevista no texto original.

A alteração busca dar maior clareza e segurança jurídica à proposta, garantindo que também sejam considerados os medicamentos que integram a política municipal de assistência farmacêutica. O projeto estabelece ainda que o ressarcimento às farmácias conveniadas será realizado pelo Município, mediante apresentação da documentação exigida, respeitando os valores máximos de referência estabelecidos pela legislação.

Projeto ainda está em tramitação

A proposta segue em tramitação na Câmara Municipal de Alegrete, com a análise da emenda substitutiva apresentada. Após a conclusão dos trâmites legislativos, o projeto deverá seguir para as demais etapas necessárias antes de uma eventual entrada em vigor.

Patty Bronze destaca que a iniciativa não pretende substituir nem transferir para a iniciativa privada a responsabilidade do Município pelo fornecimento de medicamentos.

A intenção é criar um mecanismo complementar para situações de desabastecimento, evitando que a população fique desassistida e que pacientes tenham seus tratamentos prejudicados pela falta temporária de medicamentos na rede pública.

“Se não tiver o medicamento disponível na Farmácia Municipal, precisamos buscar alternativas para que a população não fique sem tratamento. Nosso objetivo é cuidar das pessoas e garantir que ninguém precise interromper um tratamento por falta de medicamento”, destaca a vereadora.