Projeto de sabão em Polo de Alegrete, vai participar da Conferência Nacional do Meio Ambiente

Um processo de mobilização engajou escolas a desenvolverem jornadas pedagógicas em prol da justiça climática, engajando crianças, adolescentes e jovens na transformação de suas comunidades escolares e dos territórios onde estas se situam. Este ano o Tema é “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”.



A EMEB João Cadore /Polo do Angico foi a única de Alegrete que está dentre as 639 escolas municipais rurais selecionada para a etapa Estadual com o Projeto “ Sabão JC uma proposta de educação ambiental no meio rural “ defendido pelo delegado, o aluno Pedro Goulart de Oliveira Zacarias, do 8º Ano e acompanhado pelo professor de Ciências, Cassiano Santos Rodrigues. A coordenadora pedagógica do Polo, Onira Souza, destaca o trabalho e participação da Escola em evento de âmbito nacional

Quando reutilizamos um litro de óleo já usado na produção de sabão, evitamos a contaminação de 25 mil litros de água limpa e preservamos a vida aquática.

Receita de sabão caseiro com óleo usado do Polo do Angico

Ingredientes:

2 litros de água quente

1 kg de soda cáustica;

4 litros de óleo frio (temperatura ambiente);

Modo de fazer

Coloque a soda em um balde, despeje a água quente e mexa até dissolver. Coe o óleo, acrescente onde está a soda e mexa por aproximadamente 40 minutos até ficar consistente. Despeje a mistura em uma forma ( cubra o fundo e as laterais com saco plástico)espere secar e após corte em pedaços. Feito isso as barras ( cerca de 25 barras) embale em papel filme para distribuídas na comunidade escolar e comercializadas ( para a compra dos produtos que vão na receita e materiais como: formas, baldes, papel filme, colheres, etc. Pode ser acrescentado outros ingredientes como: essência para melhorar o cheiro, detergente, sabão em pó ou líquido, álcool e outros

A VI Conferência Nacional de Meio Amebiente vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto deste ano no Hotel Ritter ( Largo Vespasiano Julio Veppo, 55/Porto Alegre RS). Educação se faz com ações lembra a professora Onira .

Quem participa são Escolas com turmas do 6º ao 9ª ano do Ensino Fundamental com crianças e adolescentes de 11 a 14 anos matriculados. Os organizadores são : Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Ministério da educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Ao longo de cinco edições (2003-2018), a conferência envolveu mais de 20 milhões de pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens, professores, gestores da Educação e do Meio Ambiente.

Em 2025 faz parte do movimento de preparação do país para a Conferência do Clima (COP30), em Belém (PA) em novembro. COP30 refere-se à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). É um evento anual onde líderes mundiais, cientistas, ONGs e outros representantes se reúnem para discutir e definir ações globais para combater as mudanças climáticas.