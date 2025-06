Projeto do 10º BLog sobre civismo contempla comunidade escolar de Alegrete

O Projeto Momento de Civismo é uma parceria entre a Banda de Música do 10º Batalhão Logístico e a Secretaria Municipal de Educação, cujo objetivo é cooperar com o desenvolvimento de um sentimento de civismo no ambiente escolar, promovendo o conhecimento dos símbolos nacionais, estaduais e municipais.

O projeto foi iniciado em maio e, desde então, a Banda de Música da Família 10 de Ouro realizou visitas a cinco escolas da rede municipal de ensino (totalizando cerca de 400 alunos), a saber: EMEB Antônio Saint Pastous, EMEB Waldemar Borges, EMEB Fernando Ferrari, EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha e EMEB Eurípedes Brasil Milano. A previsão é de que, até o final do semestre letivo, mais seis escolas sejam contempladas.

Durante as visitas, a Banda do 10° Batalhão Logístico realiza uma explanação sobre os símbolos nacionais, estaduais e municipais, executando os respectivos hinos de cada esfera. Após o momento lúdico, os alunos apreciam uma seleção musical adaptada à sua faixa etária, tocada pelos músicos do 10 de Ouro, o que proporciona, além da atividade didática, uma experiência cultural enriquecedora.

No contexto da parceria, a Secretaria Municipal de Educação regula as visitas e o calendário junto às instituições de ensino. Neste primeiro semestre, as atividades estão sendo voltadas para as Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB). Há previsão, no segundo semestre, das atividades serem estendidas às Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI).

Fotos: 10º BLog