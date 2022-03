Projeto do Calçadão com passagem de carros está pronto, falta só licitação

Agora vai. O projeto do “novo” calçadão de Alegrete já está pronto, afirmou o vice-prefeito, Jesse Trindade ao PAT.

Com o valor orçado em 150 mil reais, a revitalização vai transformar esse espaço, que é um cartão postal da cidade, o deixando mais moderno e acolhedor. A novidade fica por conta da liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”.

“O projeto está pronto e vai ficar no mesmo nível da calçada, então, não vai ter degrau, como é em Uruguaiana, por exemplo. Ele também vai ter uma via de três metros de largura, pra ter a possibilidade da passagem dos veículos, mas será uma via mais lenta, além de toda a revitalização no calçadão: piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros.”- disse o vice-prefeito.

O projeto é uma parceria com o Centro Empresarial, explicou Jesse.

Um dos pontos de grande fluxo de pessoas, além do comércio, o Calçadão é uma referência para muitas atividades e ações. Contudo, nos últimos tempos está sendo alvo de reclamações pela falta de conservação e algumas melhorias que precisam ser realizadas no local. Um dos pontos são os reparos no passeio público.

Por esse motivo, a boa nova, é a informação de que, até sexta-feira(1º), deverá ser publicado e edital de licitação para contratação da empresa que irá revitalizar o calçadão.