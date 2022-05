Projeto do Estado permitirá à Santa casa realizar cirurgias oftalmológicas, ginecológicas e urológicas

Share on Email

Um programa do Governo do Estado contempla apenas três hospitais da Região, com o Programa Cirurgia Mais.

A Santa Casa de Alegrete, mais os hospitais de Quaraí e Rosário do Sul passarão a fazer outras cirurgias que antes não realizavam aqui.

Roberto Segabinazzi – provedor da Santa Casa, diz que as cirurgias que serão ofertadas, em Alegrete, pelo Programa Cirurgia Mais são: de oftalmologia, ginecologia e urologia.