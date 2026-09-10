Projeto do Rotativo sai de regime de urgência e corre nos trâmites normais na Câmara de Vereadores

Ao todo, os vereadores analisaram 14 matérias, entre elas o Projeto de Lei Ordinária nº 0045/2026, que propõe uma nova regulamentação para o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago no município.

Durante a discussão da matéria, o líder do Governo na Câmara, vereador João Monteiro, solicitou a retirada do regime de urgência do projeto, com o objetivo de ampliar o período para análise e discussão pelos parlamentares.

Na sequência, o plenário aprovou o adiamento da votação por duas sessões. Com isso, a proposta deverá retornar à pauta posteriormente para nova apreciação dos vereadores.

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O vice- prefeito, Luciano Belmonte e os secretários de segurança, cidadania mobilidade urbana, Uilliam Rodolfo Almeida e de planejamento Sérgio Prates, estavam no plenário para acompanhar esta pauta. Porém, depois de uma breve reunião na sala da presidência, foi decidido a retirada desse projeto em regime de urgência para que ele corra de forma normal no Legislativo.

A cidade está sem o estacionamento rotativo há mais de um ano depois que venceu o contrato da BR Parking que fazia o serviço aqui em Alegrete. Nesse tempo houve várias investidas para realizar a licitação desse serviço e o projeto recebe vistas, tendo sua votação adiada na Câmara de Vereadores.

Ao todo, serão disponibilizadas 1.319 vagas destinadas a veículos, conforme prevê o Estudo Técnico do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago (SERP), concluído em outubro de 2024.

Propostas e repasses ao município

O projeto autoriza o Poder Executivo a instituir o estacionamento rotativo pago dentro do perímetro urbano de Alegrete. Os detalhes sobre valores das tarifas, áreas abrangidas, horários de funcionamento, tipos de vagas e tempo máximo de permanência deverão ser definidos posteriormente por decreto municipal.

A cobrança, conforme o texto, somente poderá começar após a implantação da sinalização vertical e horizontal e a realização de ampla divulgação à população, com antecedência mínima de 15 dias.

A proposta também estabelece situações consideradas infrações, como estacionar sem o pagamento da tarifa, ultrapassar o tempo máximo permitido, ocupar mais de uma vaga ou estacionar fora do espaço demarcado. Também estão previstas regras específicas para motocicletas e para vagas destinadas a carga e descarga.