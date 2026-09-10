Projeto do Rotativo sai de regime de urgência e corre nos trâmites normais na Câmara de Vereadores

A sessão ordinária da Câmara de Vereadores, deste dia 10, inclui na pauta um assunto que vem se arrastando há tempo - o estacionamento rotativo que esteve na pauta do dia na presença de 14 vereadores, pois apenas Cléo Trindade não se fez presente em razão da evento de chegada da Chama Crioula de 2006, no Marco das Três Divisas.

10 de setembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Ao todo, os vereadores analisaram 14 matérias, entre elas o Projeto de Lei Ordinária nº 0045/2026, que propõe uma nova regulamentação para o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago no município.

Durante a discussão da matéria, o líder do Governo na Câmara, vereador João Monteiro, solicitou a retirada do regime de urgência do projeto, com o objetivo de ampliar o período para análise e discussão pelos parlamentares.

Na sequência, o plenário aprovou o adiamento da votação por duas sessões. Com isso, a proposta deverá retornar à pauta posteriormente para nova apreciação dos vereadores.

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O vice- prefeito, Luciano Belmonte e os secretários de segurança, cidadania mobilidade urbana, Uilliam Rodolfo Almeida e de planejamento Sérgio Prates, estavam no plenário para acompanhar esta pauta. Porém, depois de uma breve reunião na sala da presidência, foi decidido a retirada desse projeto em regime de urgência para que ele corra de forma normal no Legislativo.

A cidade está sem o estacionamento rotativo há mais de um ano depois que venceu o contrato da BR Parking que fazia o serviço aqui em Alegrete. Nesse tempo houve várias investidas para realizar a licitação desse serviço e o projeto recebe vistas, tendo sua votação adiada na Câmara de Vereadores.

Ao todo, serão disponibilizadas 1.319 vagas destinadas a veículos, conforme prevê o Estudo Técnico do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago (SERP), concluído em outubro de 2024.

Propostas e repasses ao município

O projeto autoriza o Poder Executivo a instituir o estacionamento rotativo pago dentro do perímetro urbano de Alegrete. Os detalhes sobre valores das tarifas, áreas abrangidas, horários de funcionamento, tipos de vagas e tempo máximo de permanência deverão ser definidos posteriormente por decreto municipal.

A cobrança, conforme o texto, somente poderá começar após a implantação da sinalização vertical e horizontal e a realização de ampla divulgação à população, com antecedência mínima de 15 dias.

A proposta também estabelece situações consideradas infrações, como estacionar sem o pagamento da tarifa, ultrapassar o tempo máximo permitido, ocupar mais de uma vaga ou estacionar fora do espaço demarcado. Também estão previstas regras específicas para motocicletas e para vagas destinadas a carga e descarga.

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