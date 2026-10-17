Projeto Elas por Elas inicia atendimento ginecológico voltado a mães de famílias atípicas

Teve início na sexta-feira (16), em Alegrete, o projeto Elas por Elas, do Pernas Solidárias, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa tem como foco a saúde da mulher e a atenção às mães de famílias atípicas, oferecendo acesso a consultas ginecológicas e reforçando a importância do cuidado com quem, diariamente, assume a responsabilidade de cuidar de outras pessoas.

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A campanha prevê a realização de 30 consultas ginecológicas destinadas a famílias atípicas, com atenção especial às mães que enfrentam uma rotina intensa de acompanhamento, terapias, atendimentos e outras demandas relacionadas às necessidades de seus filhos e familiares.

A proposta parte de uma questão fundamental: quem dedica grande parte do tempo ao cuidado de outra pessoa também precisa ter suas próprias necessidades de saúde reconhecidas e atendidas. Para muitas mães atípicas, encontrar tempo para consultas, exames preventivos e acompanhamento ginecológico pode representar um desafio diante das responsabilidades cotidianas.

Nesse contexto, o projeto busca contribuir para que essas mulheres tenham mais oportunidades de cuidar da própria saúde, com atenção às suas necessidades e à importância da prevenção.

Uma iniciativa que coloca as mães no centro do cuidado

O projeto Elas por Elas amplia a atuação social do Pernas Solidárias Alegrete, movimento que desenvolve ações voltadas à inclusão, à acessibilidade e ao acolhimento de pessoas com deficiência e suas famílias.

À frente dessa trajetória está Carine Borges, presidente do Pernas Solidárias Alegrete, cuja atuação tem contribuído para dar visibilidade às necessidades das famílias atípicas no município.

Sua caminhada está ligada à própria experiência como mãe de Beatriz e à busca por oportunidades de inclusão, participação social e qualidade de vida. Ao trazer o Pernas Solidárias para Alegrete, Carine ajudou a fortalecer um movimento que ultrapassa o esporte e promove discussões sobre direitos, acessibilidade, acolhimento e políticas públicas.

O trabalho desenvolvido pelo grupo também vem ampliando o olhar para as pessoas que sustentam diariamente as redes de cuidado, especialmente as mães, que muitas vezes deixam suas próprias necessidades em segundo plano.

O Elas por Elas segue essa perspectiva ao direcionar atenção à saúde ginecológica das mulheres e reconhecer que o cuidado materno não deve significar o abandono do autocuidado.

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde

A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é parte importante da iniciativa, aproximando a mobilização social dos serviços de saúde e buscando facilitar o acesso das famílias atendidas.

A oferta de consultas ginecológicas representa uma oportunidade de fortalecer a prevenção e o acompanhamento da saúde feminina. O atendimento especializado é importante para a avaliação individual de cada paciente, a orientação sobre saúde reprodutiva e a identificação de necessidades que exigem acompanhamento profissional.

A campanha também reforça a importância de políticas e ações que considerem as particularidades das famílias atípicas, reconhecendo que o acesso à saúde precisa levar em conta não apenas as necessidades da pessoa que recebe cuidados, mas também as condições de vida de quem cuida.

Continuidade das ações em outubro e novembro

Conforme o calendário informado pela organização, os atendimentos estão previstos para os dias 16, 22 e 28 de outubro e 5 e 11 de novembro de 2026.

A programação integra a proposta de ampliar o acesso das mães atípicas às consultas ginecológicas, com a previsão de 30 atendimentos destinados às famílias contempladas pela campanha.

As orientações sobre agendamento, critérios de participação, horários e local dos atendimentos devem ser confirmadas diretamente com a organização do projeto ou com a Secretaria Municipal de Saúde.

Cuidar de quem cuida também é promover saúde

A realização do Elas por Elas chama a atenção para uma dimensão frequentemente presente na rotina das famílias atípicas: a necessidade de reconhecer as mães também como mulheres que precisam de atenção, prevenção e acompanhamento de saúde.

Ao longo de sua atuação, o Pernas Solidárias Alegrete vem promovendo iniciativas que buscam ampliar o debate sobre inclusão e qualidade de vida. Em setembro, o grupo realizou, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o seminário A Vida Pede Cuidado, que abordou saúde mental, prevenção ao suicídio e a importância de cuidar de quem cuida.

A nova campanha mantém essa perspectiva e leva o olhar para a saúde ginecológica, reforçando que o bem-estar das famílias também depende do reconhecimento das necessidades individuais de suas cuidadoras.

Mais do que a oferta de consultas, o projeto Elas por Elas coloca em evidência a importância de uma rede de apoio que reconheça as mães atípicas, valorize suas necessidades e contribua para que tenham acesso ao cuidado de que precisam.

A iniciativa reafirma o papel das parcerias entre organizações sociais e poder público na construção de ações que aproximem os serviços de saúde da realidade das famílias e fortaleçam o acolhimento e a promoção da saúde em Alegrete.