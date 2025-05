Projeto escolar destaca importância dos garis e catadores no cuidado com o meio ambiente

Share on Email

A ação fez parte do Projeto Meio Ambiente, que neste ano tem como tema a Sustentabilidade, sendo desenvolvido em conjunto com o Projeto “A União Faz a Vida”, em parceria com o banco Sicredi.

Durante o dia, os estudantes refletiram sobre a importância da preservação ambiental e a separação correta dos resíduos. O trabalho destacou o papel dos catadores, que realizam a coleta seletiva de materiais recicláveis, e dos garis, responsáveis pela retirada dos resíduos orgânicos.

Em alusão ao Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, a escola promoveu uma homenagem aos profissionais, com manifestações de reconhecimento ao serviço prestado à comunidade. A iniciativa também buscou sensibilizar os alunos quanto à importância da colaboração de todos na manutenção da limpeza urbana e do meio ambiente.

As atividades foram conduzidas pelas professoras Ana Porcela e Mara Regina, que orientaram os alunos na elaboração de mensagens e reflexões voltadas à valorização dos profissionais da limpeza e ao cuidado com o meio ambiente.

A proposta pedagógica integra o calendário escolar e pretende continuar abordando temas ligados à sustentabilidade ao longo do ano letivo.