Projeto Escotismo visita Bairro Ulisses Guimarães em Alegrete

Durante a tarde ensolarada do domingo e com a boa estrutura do campo e área de lazer do bairro, os escoteiros proporcionaram as crianças e jovens da comunidade a oportunidade de praticar o escotismo com as diversas dinâmicas e atividades de campo.

Foram realizadas oficinas de esporte, civismo, lanche, canções, confraternização, boa ação, jornada e muita integração entre as famílias. “Agradecemos o importante apoio do Eduardo, Presidente do Bairro Ulisses Guimarães que apoiou a atividade e os pais e mães dos escoteiros e lobinhos”, ressaltou Adão Roberto, mentor da atividade.

O projeto está consolidado e obtido muito sucesso, onde propõe atividades escoteiras para os bairros do município. A integração com as as crianças e jovens dos bairros é um dos fatores que merecem destaque. Além dos escoteiros conhecerem a comunidade. Adão Roberto afirma a intenção de procurar atender as comunidade mais distante, a exemplo do que foi feito no Bairro Rui Ramos e agora a organização na Ulisses Guimarães, o mais distante da Zona Leste.

Crianças a partir de seis anos de idade podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da Fronteira Oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990. Mais informações ligue (55) 999566385.

Fotos: reprodução