Projeto Esporte é Vida recebe materiais esportivos por meio de emenda impositiva

No último domingo (8), o vereador Joceli Oviedo realizou a entrega de materiais esportivos ao coordenador Samuel da Silva. Os itens foram adquiridos por meio de uma emenda impositiva do gabinete do vereador, no valor de R$ 5 mil.

A entrega ocorreu no Campo do Honório Lemes, onde são realizados os treinos do projeto. Durante a ocasião, Oviedo destacou a importância de apoiar iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

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“ Acreditamos que investir no esporte é investir nas nossas crianças, oferecendo oportunidades, incentivando hábitos saudáveis, promovendo a inclusão e ensinando valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Seguimos trabalhando e apoiando iniciativas que fazem a diferença na vida da nossa comunidade”, ressaltou o vereador.

Com apenas um mês de atividades, o Esporte é Vida já reúne mais de 50 alunos, entre meninos e meninas de diferentes idades. Os treinamentos acontecem às terças e quintas-feiras, às 17h30min, e aos domingos, às 9h, no Campo do Honório Lemes.

De acordo com o coordenador Samuel da Silva, o projeto vem crescendo com o envolvimento de crianças, pais e amigos, que têm contribuído para manter as atividades. Todo o trabalho é realizado de forma gratuita, mas ainda existem necessidades, especialmente em relação aos materiais esportivos e à alimentação oferecida aos participantes.

“Fizemos tudo de forma gratuita. Agradeço a Deus, aos pais e aos amigos, de onde tem vindo nosso maior apoio. Seguimos na batalha”, destacou Samuel.

Outro coordenador, Alessandro de Lima Monteiro, ressalta que o projeto é independente de política e religião, tendo como principal objetivo promover a inclusão, a convivência e a socialização por meio do esporte.

“Ensinamos o amor ao próximo e o respeito. Servimos lanche em todos os treinos. Precisamos de toda ajuda para continuar com esse trabalho, com doações de bolas, chuteiras e materiais para os treinamentos, como redes, cones e uniformes para os pequenos e os maiores. Agradecemos essa ajuda valiosa do vereador”, relatou Alessandro.

O projeto foi fundado por Samuel Alannes, que conta com o apoio de um grupo de voluntários, pais e amigos para manter a iniciativa. Ele também fez questão de agradecer às pessoas que participam diretamente da organização e do funcionamento das atividades, entre elas Alessandro, Tia Lu, Tio Jorge, Tia Rosa e o grupo de pais e amigos.

Segundo a coordenação, grande parte do apoio recebido vem de pessoas ligadas ao meio esportivo e de colaboradores que acompanham o trabalho pelas redes sociais.

“Só queremos o básico para seguir trabalhando com dignidade”, pontuou o coordenador.

Mais do que ensinar futebol, o Projeto Esporte é Vida busca construir um ambiente de acolhimento, respeito e oportunidades, mostrando que o esporte pode ser um importante instrumento de transformação social e desenvolvimento das crianças e adolescentes.