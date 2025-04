Projeto Família Acolhedora já abrigou 116 crianças em situação de vulnerabilidade

Desde julho de 2018, o Serviço de Família Acolhedora (SFA) atua em Alegrete, conforme a Lei 5.999. Desde então, essa iniciativa tem proporcionado um novo lar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo acolhimento em um momento delicado de suas vidas. A atividade faz parte das ações da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete.

Números do projeto:

Desde a criação da lei, o número de acolhimentos tem apresentado um crescimento significativo. Nos primeiros anos, o serviço começou lentamente, com apenas três acolhimentos em 2019 e cinco em 2020. No entanto, a partir de 2021, houve um aumento notável: 14 acolhimentos em 2021, 27 em 2022 e 31 em 2023. Os anos seguintes mostraram uma leve queda, com 16 acolhimentos tanto em 2024 quanto em 2025. Ao todo, desde a implementação do serviço, foram realizados 116 acolhimentos.

Habilitações e Famílias

Para garantir um acolhimento seguro e adequado, o programa também se dedica à habilitação de famílias dispostas a receber essas crianças. O número de famílias habilitadas tem variado ao longo dos anos: uma família habilitada em 2019, quatro em 2020, três em 2021, dez em 2022 e assim por diante, totalizando 41 famílias habilitadas até 2025.

Encaminhamentos dos Acolhidos

Os encaminhamentos dos acolhidos refletem a importância do trabalho realizado pelas famílias acolhedoras. Em 2020, por exemplo, três crianças foram encaminhadas para suas famílias naturais/extensas e uma para adoção. Já em 2023, doze crianças foram reintegradas às suas famílias naturais/extensas e seis foram encaminhadas para adoção. Esses números demonstram o compromisso do serviço com a reintegração familiar e a busca por soluções permanentes para as crianças acolhidas.

Atribuições das Famílias Acolhedoras

As famílias acolhedoras têm um papel fundamental no processo de acolhimento. Entre suas atribuições estão:

Acolher com afeto e respeito à individualidade de cada criança;

Participar ativamente das capacitações e reuniões da equipe do Serviço de Família Acolhedora (SFA);

Cuidar do acolhido como parte da família, proporcionando atenção integral;

Garantir que todos os encaminhamentos necessários (atendimentos médicos, psicológicos etc.) sejam realizados sem faltas;

Fornecer alimentação, material escolar e vestuário quando necessário;

Estabelecer rotinas que incluam responsabilidades e momentos de lazer.

Requisitos para ser Família Acolhedora

Para se tornar uma família acolhedora é necessário atender a alguns requisitos:

Ter mais de 21 anos e respeitar a diferença de idade mínima de 16 anos do acolhido;

Comprovar concordância entre todos os membros da família;

Não ter antecedentes criminais ou envolvimento com álcool ou drogas;

Apresentar condições físicas e emocionais adequadas;

Ter disponibilidade para participar do processo de capacitação e acompanhamento.

Passo a Passo para se Tornar uma Família Acolhedora

O processo para se tornar uma família acolhedora inclui:

Realizar inscrição com a equipe do SFA. Passar pelo estudo social da equipe. Participar da capacitação oferecida. Receber habilitação da Prefeitura de Alegrete. Fazer uma experiência com o provável acolhido. Receber o termo de guarda provisória do acolhido. Acolher a criança ou adolescente com amor. Participar das reuniões regulares do SFA.

Equipe do Serviço de Família Acolhedora

O sucesso desse programa é garantido por uma equipe dedicada composta por um assistente social, uma psicóloga e uma coordenadora. Juntas, essas profissionais trabalham incansavelmente para garantir que as famílias acolhedoras tenham todo o suporte necessário.

Rede de Apoio

O serviço também conta com uma rede robusta que se comunica constantemente com outras instituições essenciais como CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CAPS Infantil (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar, CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) e outros órgãos que colaboram no atendimento às necessidades das crianças e adolescentes.

Atividades Desenvolvidas

As atividades promovidas pelo SFA são diversas e incluem visitas domiciliares, capacitações contínuas para as famílias acolhedoras, reuniões periódicas, festividades e atendimentos individualizados que visam manter todos atualizados sobre os casos dos acolhidos.

A implementação do Serviço de Família Acolhedora é um passo significativo na construção de um futuro melhor para as crianças em situação vulnerável em Alegrete. Com dedicação e apoio profissional, esse programa tem mostrado que é possível transformar vidas através do acolhimento afetivo.

Fonte: Prefeitura Alegrete