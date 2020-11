Projeto Integrador, do Curso de Direito da Urcamp, aborda as consequências jurídicas do racismo

Este foi o desafio escolhido pelo grupo de alunos do curso de Direito da Urcamp para trabalhar o Projeto Integrador, componente curricular que aproxima a teoria da prática, e cujo resultado surge justamente num momento tão importante de clamor pela morte bárbara de um homem em supermercado da capital.

Os alunos Claudio Andre Temp, Eva Daiane Monteiro da Silva, Francielly de Araújo Chaves, Mariane Saldanha da Silva e Nycoly Pires dos Santos , sob a coordenação da orientadora, Professora Maira da Silveira Marques e o fundamental apoio do Mentor, o Psicólogo Marcio Duarte, escolheram o tema racismo, a partir de uma demanda solicitada na plataforma Sou I, pelo Centro de Referência em Assistência Social – CREAS-Alegrete, Órgão vinculado à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Alegrete/RS.

A demanda buscava sugestões para aproximar o CREAS da comunidade, principalmente para acolher aquelas pessoas que pudessem ser vítimas da violência do racismo.

Primeiro os alunos escreveram um artigo que dividiu-se em três capítulos, inicialmente tratando do contexto histórico e legislativo do tema, depois conhecer as decisões dos tribunais, ou seja, como a jurisprudência se manifesta sobre o assunto e ao final sobre o atendimento do CREAS, trazendo à tona o trabalho realizado pelo Órgão e como a comunidade pode buscar este apoio.

A justificativa para escolha deste desafio se dá em razão da importância em compreender as implicações jurídicas no tocante à violência discriminatória, tendo como foco conscientizar a população, seus direitos e informar sobre o atendimento oferecido no CREAS. Isto porque, a partir da informação pode ser possível que as pessoas que sofrem a violência contra a sua raça possam buscar apoio.

“Sabemos que o trabalho realizado pelos alunos no atendimento das demandas da comunidade motiva-os individualmente no desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais e os coloca envolvidos fortemente na entrega de um produto capaz de transformar o mundo, o deles e das pessoas que podem ser tocadas com as respostas disponibilizadas e a informação sobre os direitos advindos destes trabalhos. Como professora, acompanhar este processo, vale muito à pena”, refere a professora Maira Marques.

Neste caso, para atender a demanda criou-se uma cartilha para campanha de divulgação dos direitos das pessoas que sofrem o racismo.

O estudo trouxe à tona o conhecimento de que a lei serve como instrumento para tutelar os direitos daqueles que sofrem o preconceito, a discriminação do racismo, mas ainda é necessário fazer muito mais. A legislação não é a solução sozinha, já que o Brasil viveu mais de 350 anos de escravidão. É preciso que todas as pessoas lutem pelo fim do racismo, bem como que saibam de seus direitos, tenham acesso à informação e se sintam encorajadas a buscar apoio, quando necessário.

