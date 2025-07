Projeto “jogue limpo” ensina o valor da reciclagem em Manoel Viana

Share on Email

A prefeitura de Manoel Viana por meio do CRAS em parceria com o Senar-RS e o Sindicato Rural, está realizando o Curso de Reciclagem promovida pelo programa “Jogue Limpo”. A atividade perdura até o fim de semana.

O projeto faz parte das ações de educação ambiental do município de Manoel Viana e está reunindo participantes engajados em aprender formas de reaproveitamento de materiais e preservação do meio ambiente.

As atividades são realizadas com garrafas, madeiras e outros pertences que poderiam ser descartados, porém, são a base da didática abordadas pelos instrutores do projeto. O principal objetivo é conscientizar a população num modo geral sobre os benefícios da reciclagem nos dias atuais.