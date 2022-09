Projeto Ler- uma criativa proposta da escola Demétrio Ribeiro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com objetivo de incentivar a leitura e pesquisa do mundo, a Escola Estadual Demétrio Ribeiro realizou de 29 a 31 de agosto o Projeto Ler, uma nova versão do Planeta Leitura.

Homem é preso em flagrante por violência doméstica contra mãe e filha

Projeto Ler no Demétrio Ribeiro

Professores da áreas de linguagem da escola, das turmas de 1, 2º e 3º anos, num total 21 turmas de Ensino Médio realizaram a apresentação de trabalhos.

Projeto Ler no Demétrio Ribeiro

Os temas se referem a autores que podem cair nas provas de ENEM ou vestibulares, informa a professora Vanessa Becon.

Homem é baleado e mulher agredida com pauladas em tentativa de furto

A criatividade e emoção dos alunos em pesquisar e apresentar seus trabalhos encanta os professores e visitantes ao Projeto Ler, com a riqueza das apresentações dos alunos em salas da Escola.

Projeto Ler no Demétrio Ribeiro

Eles pesquisam, montam e apresentam cada trabalho com muita segurança, o que demonstra o valor do aprendizado, destacam os professores e pais dos estudantes.