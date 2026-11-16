Projeto “Matemáticos do Passado, Conexões do Presente” une Matemática, História e tecnologia na Escola Demétrio Ribeiro

A criatividade e o conhecimento caminharam juntos na Escola Demétrio Ribeiro, por meio do projeto de Matemática “Matemáticos do Passado, Conexões do Presente”, desenvolvido com as turmas do 9º ano, sob a orientação dos professores Pedro Franco, Bruno do Prado e Leonardo Vargas, regentes das respectivas turmas.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os estudantes da história da Matemática, proporcionando o conhecimento sobre importantes filósofos e matemáticos que contribuíram para a construção e o desenvolvimento dessa ciência ao longo dos séculos. Para isso, os alunos realizaram pesquisas sobre a vida, as obras e as principais descobertas desses personagens históricos.

Como proposta prática, os estudantes foram desafiados a criar perfis em redes sociais, especialmente no Instagram, inspirados nos matemáticos e filósofos estudados. A ideia foi apresentar suas trajetórias e contribuições de uma maneira criativa, interativa e próxima da realidade dos jovens.

A atividade ganhou diferentes formatos: alguns alunos confeccionaram celulares utilizando papelão e montaram os perfis dos matemáticos de forma artesanal, enquanto outros aproveitaram os recursos tecnológicos para desenvolver suas próprias páginas no Instagram.

Além de estimular a pesquisa e a criatividade, o projeto promoveu a integração entre Matemática, História e tecnologia, demonstrando que o aprendizado pode ultrapassar os limites da sala de aula e ganhar novas formas de expressão.

Com propostas inovadoras e participativas, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o passado, compreender a importância das descobertas matemáticas e estabelecer conexões com o presente, tornando a aprendizagem mais dinâmica, significativa e envolvente.