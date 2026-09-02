Projeto “Meu Herói Merece…” aproxima famílias e escola em tarde de homenagens na Emeb Honório Lemes

Em uma época em que a rotina das famílias é marcada por compromissos, horários apertados e pouco tempo disponível para estar junto, uma tarde vivida dentro da escola ganhou um significado que foi muito além de uma simples homenagem. No final do mês de agosto, a EMEB Honório Lemes promoveu uma programação especial dentro do projeto “Meu Herói Merece…”, iniciativa que teve como propósito aproximar as famílias do ambiente escolar e criar oportunidades para que pais, responsáveis e filhos compartilhassem experiências de afeto, convivência, brincadeiras e aprendizagem.

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A proposta partiu de uma compreensão que ultrapassa os limites da sala de aula: o desenvolvimento de uma criança não acontece somente por meio dos conteúdos ensinados na escola, mas também nas relações que ela estabelece diariamente com as pessoas que fazem parte de sua vida. Nesse processo, a presença da família exerce papel fundamental. Para a criança, perceber que seus pais ou responsáveis acompanham sua trajetória, demonstram interesse por suas descobertas, participam de suas conquistas e estão disponíveis também nos momentos de dificuldade contribui para a construção de vínculos, segurança e referências importantes para seu crescimento.

Foi com esse olhar que a escola convidou pais e responsáveis a deixarem, por algumas horas, a rotina de lado para viver uma experiência ao lado dos filhos dentro do espaço escolar. A tarde foi marcada por atividades, brincadeiras e momentos de interação preparados especialmente para proporcionar às crianças a oportunidade de dividir com suas pessoas de referência experiências que normalmente fazem parte do cotidiano escolar. Mais do que assistir a uma homenagem, os familiares foram convidados a participar, brincar, conversar e construir, junto com os alunos, lembranças que permanecem para além daquele dia.

Segundo Clariani Rocha, integrante da equipe gestora da EMEB Honório Lemes, a participação dos pais e responsáveis teve justamente esse significado. A proposta foi proporcionar uma vivência diferente, na qual os familiares pudessem estar próximos das crianças em um ambiente que faz parte diariamente de suas vidas e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco mais das experiências que elas vivenciam na escola.

A iniciativa também reforçou uma dimensão considerada essencial pela comunidade escolar: a aproximação entre família e escola. Quando esses dois espaços conseguem estabelecer uma relação de parceria, a criança passa a perceber que existe uma rede de adultos acompanhando sua trajetória e interessada em seu desenvolvimento. A escola, por sua vez, amplia a possibilidade de conhecer melhor a realidade de seus alunos, suas relações e suas referências, criando condições para que o processo educativo seja construído de maneira mais integrada.

A tarde de homenagens mostrou, ainda, que a participação da família não precisa necessariamente acontecer em grandes eventos ou ocasiões especiais. Muitas vezes, são os momentos mais simples que produzem as lembranças mais significativas. Sentar ao lado do filho, participar de uma brincadeira, ouvir o que ele tem a dizer, compartilhar uma atividade ou simplesmente demonstrar interesse pelo que acontece em sua vida são atitudes que podem assumir um valor enorme na infância.

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Para Clariani, a experiência representou muito mais do que uma tarde de atividades. Foi uma oportunidade de estar presente, compartilhar, brincar, aprender e criar memórias afetivas, fortalecendo a parceria entre família e escola e contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças. A presença dos familiares, nesse contexto, transforma o espaço escolar em um território ainda mais afetivo, no qual aprendizagem e relações humanas caminham lado a lado.

A própria ideia central do projeto traduz essa mensagem. Os grandes heróis da infância não são necessariamente aqueles personagens que aparecem nas histórias usando capas ou realizando feitos extraordinários. Muitas vezes, eles estão dentro de casa, no caminho para a escola, nas conversas do cotidiano, nas tarefas acompanhadas, nos incentivos diante de uma dificuldade e nos abraços depois de uma conquista. São pessoas que acompanham silenciosamente cada etapa do crescimento e que, pela presença e pelo cuidado, tornam-se referências para as crianças.

É nesse sentido que o “Meu Herói Merece…” ultrapassou a homenagem aos pais e responsáveis. A iniciativa colocou em evidência um dos elementos mais importantes da formação de uma criança: a presença de quem cuida, acompanha, orienta e demonstra que ela é importante. Em meio às atividades e brincadeiras, a escola encontrou uma maneira de falar sobre afeto, responsabilidade e vínculos sem transformar esses conceitos em discursos abstratos, mas permitindo que fossem experimentados na prática.

Ao reunir famílias e alunos em uma tarde diferente, a EMEB Honório Lemes também reforçou uma convicção que acompanha o cotidiano da educação: ensinar é uma tarefa que ganha força quando escola e família caminham juntas. A participação dos responsáveis ajuda a criança a perceber que aquilo que acontece dentro da escola também importa para as pessoas que estão ao seu lado fora dela. E essa percepção pode fazer diferença não apenas no aprendizado, mas na maneira como cada aluno constrói sua autoestima, suas relações e sua visão de mundo.

Ao final, ficou uma mensagem simples, mas de grande significado: para uma criança, ter ao lado alguém que participa de sua caminhada, que incentiva suas descobertas, que comemora suas conquistas e que oferece apoio diante dos desafios pode ser um dos maiores presentes que a vida proporciona. O projeto “Meu Herói Merece…” transformou essa ideia em uma experiência concreta e mostrou que, na infância, os heróis mais importantes não precisam de capa, superpoderes ou grandes feitos. Eles precisam estar presentes.