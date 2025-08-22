Projeto Pernas Solidárias recebe distinção e aprova lei para garantir inclusão de pessoa PCD em Alegrete

A inclusão é sempre uma das partes mais bonitas de uma sociedade. E na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Alegrete, do dia 21, o projeto Pernas Solidárias esteve dentre as pautas do dia. O trabalho recebeu votos congratulatórios pela importância social e de inclusão.

Carine Borges, uma das maiores incentivadoras do Projeto, junto com Janaina Mombach e Vilma Petri estiveram na sessão para receber esta distinção. Elas agradecem, com orgulho, o reconhecimento na certeza de que o Pernas Solidárias veio para Alegrete e promove uma inclusão de fato, em que as mães ou pais são as pernas de seus filhos que não podem fazer os movimentos em atividades, como de corrida e outras.

Pernas Solidárias” em Alegrete é um projeto de inclusão social que utiliza corridas de rua para promover a participação de pessoas com deficiência, utilizando triciclos adaptados. O projeto busca a superação e visibilidade para pessoas com mobilidade reduzida por meio do esporte. Há um perfil no Instagram dedicado ao projeto em Alegrete.

Na mesma sessão foi votado o Projeto de Lei N° 0042/2025, de autoria da vereadora Carol Figueiredo ( MDB), que institui diretrizes para a inclusão da categoria Pessoa com Deficiência (PCD) nas provas de corrida de rua de Alegrete. A autora justificou que o PL tem o objetivo de promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência nas atividades esportivas, especialmente nas corridas de rua, com diretrizes claras que garantam sua participação com equidade, dignidade e visibilidade. Os vereadores parabenizaram a vereadora pela iniciativa. A matéria foi aprovada por unanimidade dos parlamentares.