Projeto Primeiros Passos da Escola de Dança Ballerina conquista prêmios no Festival São Chico

No último final de semana foi realizado na cidade de São Francisco de Assis a 3ª edição do Festival São Chico em Dança. O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, celebrou a arte da dança por meio de belíssimas apresentações que encantaram o público e valorizaram o talento de várias partes do RS.

Neste ano, o festival recebeu um total de 15 grupos de dança das mais diferentes modalidades e de várias cidades do Rio Grande do Sul, com mais de 130 apresentações. De Alegrete, o Projeto Primeiros Passos da Escola de Dança Ballerina concorreu em 4 modalidades, entre elas ballet clássico livre, jazz, dança contemporânea e estilo livre.

Com um total de 18 trabalhos incluindo a cidade de Manoel Viana, onde as aulas acontecem na Escola Salgado Filho sob a gestão do diretor André Bernardi da Silva. Já era noite quando anunciaram os vencedores de 2025.

As bailarinas do Projeto Primeiros Passos sob a coordenação da professora Fernanda Bitencourt Kummer, conquistaram três primeiros lugares. Em Ballet Clássico: Solo Infantil II – O meu mundo; Ballet Clássico: Grupo Infantil II – Camponesas e Ballet Clássico: Duo Infantil II II – O reino está em festa venceram no festival.

O Projeto conquistou nove premiações de 2º Lugar. Destaques para Ballet Clássico: Duo Infantil I – Duas flores no meu jardim; Ballet Clássico: Solo Infantil II – Doce Momento; Ballet Clássico: Duo Infantil II – Passeio no campo; Ballet Clássico: Solo Juvenil I – Então isso é amor; Ballet Clássico: Grupo Juvenil I – Simplesmente Valsa; Jazz: Trio Juvenil I – Next; Dança Contemporanea: Solo Juvenil I – Um tempo de recomeço; Estilo Livre: Duo Infantil II – Farroma e Estilo Livre: Duo Juvenil I – Essência.

A delegação também foi premiada com cinco troféus de 3º Lugar. Com o Ballet Clássico: Duo Juvenil I – Sutileza; Jazz: Solo Infantil I – Welcome to New York; Jazz: Conjunto Juvenil I – You Rock My World; Estilo Livre: Solo Infantil II – Tarantella e Estilo Livre: Conjunto Juvenil I – This is Michael.

Fotos: Pablo Ebani e Projeto PP