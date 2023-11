Projeto Primeiros Passos dá show de dança no encerramento do ano

Share on Email

Nos dias 18 e 19 de Novembro, o Centro Cultural de Alegrete, recebeu o espetáculo do Projeto Primeiros Passos criado e executado pela Escola de Dança Ballerina.

O Projeto Primeiros Passos tem ao longo da sua caminhada revelado importantes talentos para a arte da dança, entre eles Dandara Veiga que hoje é bailarina profissional no Estados Unidos na cidade de Nova York, como também Leonardo Ferrão, que hoje é proprietário da sua escola de dança na cidade de Uruguaiana, escola essa que leva o seu nome.

O projeto social, que teve início no ano de 1996, sob a direção da professora Jacqueline Zacarias Silveira, tem como objetivo ofertar aulas de ballet clássico para a comunidade escolar de baixa renda do município da cidade de Alegrete ou atender crianças em risco de vulnerabilidade social. E mais uma vez cumpriu sua missão de levar a arte de forma democratizada e assim popularizar a mais antiga das formas de comunicação e expressão do ser humano.

Atualmente, este projeto atende a rede municipal e estadual de ensino regular, e conta com a participação de cerca de 130 a 200 alunos anualmente.

As aulas são ministradas pelas professoras: Izabeli Oribe Nunes, estagiária e aluna do nível avançado da Escola Ballerina, Isadora Pacheco Bassan Berriel formada em 2022 pela Escola Ballerina e como titular e coordenadora artística do Projeto, a professora Fernanda Bitencourt Kummer.

O espetáculo contou com participações especiais das alunas da Escola de Dança Ballerina, cujas coreografias foram premiadas nos festivais de Santo Ângelo em Dança e no Sudamerica Vem Dançar na cidade de Uruguaiana. Os figurinos foram confeccionados pelo Atelier Érica Staziaki. Som e iluminação realizados pela Container Sonorizações, fotos registradas pelo Studio Visão e filmagem do espetáculo ficou a cargo de Alisson VideoMaker.

“Nosso agradecimento especial à Prefeitura, ao Centro Cultural e Emei Mário Quintana, todos os apoiadores, colaboradores, incentivadores e patrocinadores que oportunizam a arte e cultura da dança para todos”, destacou a professora Fernanda.

Fotos: Studio Visão