Projeto Quintanares apresenta duas sessões de peça teatral infantil no Casino

A 4ª edição do Projeto Quintanares, em Alegrete, contará com sessões gratuitas da peça teatral infantil “Lili Inventa o Mundo”. Baseada no livro homônimo de Mário Quintana, o trabalho do grupo Circo Girassol, de Porto Alegre, retrata o mundo de faz-de-conta da menina Lili e as muitas histórias que a rodeiam.

As apresentações acontecem nos dias 03 e 04 de julho, quinta e sexta-feira, às 10h e às 15h, no Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas). A entrada é gratuita e sugere-se a doação de 1 litro de leite UHT ou livros, que serão destinados a instituições beneficentes atendidas pelo Sesc Mesa Brasil.

O Projeto Quintanares é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A iniciativa tem o objetivo de celebrar, através de diferentes ações e atividades, a vida e obra do celebrado poeta alegretense Mário Quintana.

O quê: “Lili Inventa o Mundo” – Sesc Alegrete

Quando: 03 e 04/07 (quinta e sexta-feira), 10h e 15h nos dois dias

Aonde: Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas)

Quanto: Entrada gratuita. Sugere-se doação voluntária de litro de leite UHT ou livros