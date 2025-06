Projeto Resgatando Almas realiza evangelização no Residencial Geriátrico Viver

Na tarde da última segunda -feira (16) um grupo de missionários esteve fazendo uma visita ao Residencial Geriátrico Viver no Bairro Renascer. Felipe Fernandes, que lidera o projeto Restando Almas, explica que realizaram um culto , quando entoaram louvores em adoração a Deus, pregaram a palavra e vidas foram alcançadas neste tempo com a fé naquela casa que acolhe idosos de Alegrete.

Eles dizem que seis pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu salvador. E após o culto foi doado uma cesta básica, duas caixas de leite e agasalhos.

Esse trabalho de evangelização contou com a participação do cantor Ezequiel Vinix, cooperadores: Jussara Beatriz, Rayane Bourdot e Thiago Morais com apoio de Hérton Romário. Os missionários buscam sempre que podem chegar até as pessoas que mais precisam dessa palavra de amor, fé e conforto espiritual.