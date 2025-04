Projeto RestaurAPA entrega cartilhas com ações de conservação no Pampa

A Emater/RS-Ascar recebeu materiais impressos produzidos pelo projeto RestaurAPA Restauração ecológica na APA do Ibirapuitã: integração social e científica para a conservação e sustentabilidade do Bioma Pampa. A entrega marca um importante passo para a difusão de práticas sustentáveis junto às famílias rurais da região da Campanha gaúcha.

Foram entregues seis mil exemplares de seis diferentes cartilhas temáticas informativas. Entre elas, 1.500 cópias da cartilha Boas Práticas de Conservação do Campo Nativo com Produção Pecuária; 1.500 cópias da cartilha Boas Práticas de Produção para Prevenção e Controle do Capim-annoni; 1.500 cópias do folder institucional do Projeto RestaurAPA; 500 cópias da cartilha Bioma Pampa; 500 cópias da cartilha Fauna e Flora do Pampa; e 500 cópias da cartilha Recursos Naturais e Reciclagem.

O projeto RestaurAPA é implementado pela Universidade La Salle (UniLaSalle), em parceria com a Emater/RS-Ascar e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), insere-se no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora, e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) como agência executora.

Entre 2020 e 2024, foi elaborado e implementado um plano de restauração ecológica para a Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã, com foco na conservação da biodiversidade campestre e no fortalecimento da pecuária familiar de base sustentável. A área de atuação envolveu os municípios de Alegrete, Rosário do Sul, Quaraí e Santana do Livramento, abrangendo 20 propriedades consideradas Unidades de Referência (URs), totalizando aproximados 1.780 hectares sob manejo qualificado.

Dentre os principais desafios enfrentados, destacaram-se a infestação por espécies exóticas invasoras, como o capim-annoni (Eragrostis plana), o sobrepastoreio e os efeitos das estiagens prolongadas. Para enfrentá-los, foram adotadas diversas estratégias técnicas, como pastoreio rotativo, ajuste de carga animal, diferimento de áreas, sobressemeadura de forrageiras hibernais, correção e adubação de solo, além do controle seletivo do capim-annoni com uso de roçadeiras mecânicas e químicas.

Além da atuação direta nas propriedades, o projeto promoveu ações de capacitação, eventos de troca de experiências e produção de materiais educativos voltados a pecuaristas, técnicos, estudantes e gestores públicos. As cartilhas agora entregues são parte desse esforço de disseminação do conhecimento técnico, traduzido em linguagem acessível e conectado à realidade dos campos do Pampa.

De acordo com a coordenadora do RestaurAPA na Emater/RS-Ascar, a extensionista Thais Michel, o projeto representa uma iniciativa estratégica para a conservação do Bioma Pampa, promovendo a integração entre ciência, Extensão Rural e Social e saberes locais. “O projeto deixa como legado não apenas os resultados alcançados nas propriedades beneficiadas, mas também um conjunto de conteúdos técnicos que agora poderão ser utilizados por outros produtores e instituições interessadas na conservação e uso sustentável dos campos do Bioma Pampa”, conclui