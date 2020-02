Projeto RGE na Praça vai orientar o consumidor a economizar energia

O consultor de negócios da RGE Sul, Thiago Oliveira Paz, esteve, nesta manhã (2), no gabinete do prefeito Márcio Amaral para apresentar o Projeto RGE na Praça. A ação tem como objetivo alertar a população sobre o consumo consciente de energia elétrica, abordando temas como economia, segurança e meio ambiente.

O RGE na Praça vai acontecer no dia 3 de março, das 10h às 16h, no Largo do Centro Cultural. O atendimento será para o público em geral com foco nos estudantes e nas donas de casa. Durante o evento, o público vai aprender a utilizar os aparelhos eletroeletrônicos sem desperdiçar energia, podendo esclarecer suas dúvidas. Haverá também, entre outras atividades, a troca de lâmpadas incandescentes/fluorescentes por led para clientes de baixa renda cadastrados na tarifa social ou que realizarem cadastro de conta por e-mail.

Participaram do encontro a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcia Dornelles e a diretora de Cultura Andrea Oliveira.

