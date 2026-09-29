“Projeto Rodas” busca ouvir realidade e demandas dos motoristas de aplicativo em Alegrete

A atividade faz parte do Projeto Rodas, iniciativa que busca ouvir as demandas da categoria e conhecer a realidade enfrentada pelos trabalhadores que atuam com aplicativos na Fronteira Oeste.

O encontro será realizado a partir das 14h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, localizada na Rua Alonsos Medeiros, nº 1734, em Alegrete.

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Segundo a divulgação do projeto, a proposta é apresentar o Projeto Rodas, ouvir as demandas dos motoristas de Alegrete e da região, além de conhecer representantes e grupos locais ligados à categoria.

Durante a atividade, também deverão ser abordadas pautas relacionadas ao trabalho dos motoristas de aplicativo, orientações sobre bloqueios nas plataformas e informações sobre o Move Brasil.

A iniciativa ocorre em um momento de mobilização da categoria na região, que busca ampliar o diálogo entre os motoristas e entidades representativas. A participação também pretende contribuir para o levantamento das principais dificuldades e demandas enfrentadas no dia a dia pelos trabalhadores. A confirmação de participação pode ser feita pelo WhatsApp, pelo número (51) 98028-3026