A coordenadora pedagógica da Escola, professora Onira Souza explica que como resultado desse trabalho, a Escola Vilaverde Moura teve a oportunidade de apresentar o projeto na VI FECIPAMPA, a feira da Ciências da Unipampa em Bagé- compartilhando as experiências, os conhecimentos construídos e os resultados alcançados pelos estudantes.

A participação na feira científica representa um importante momento de valorização da pesquisa escolar, da troca de conhecimentos e do reconhecimento do trabalho desenvolvido pela comunidade escolar, salienta a professora .

O projeto teve como foco a produção de sabão ecológico a partir do reaproveitamento do óleo de cozinha usado, um resíduo que, quando descartado incorretamente, pode causar sérios impactos ambientais, especialmente na contaminação da água e do solo.

A coordenadora da EMEB, localizada na Vila Piola em Alegrete, explica que por meio de atividades práticas e investigativas, os estudantes tiveram a oportunidade de relacionar conhecimentos científicos com situações do cotidiano, compreendendo conceitos de Química, sustentabilidade, reciclagem e consumo consciente. Além disso, a experiência estimulou o trabalho em equipe, a criatividade, a pesquisa e o protagonismo estudantil.

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“Mais do que produzir sabão, o projeto busca mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. A iniciativa reforça o compromisso da Escola Vilaverde Moura com uma educação científica, crítica e sustentável, formando estudantes conscientes de seu papel na construção de um futuro melhor”, salienta Onira Souza.