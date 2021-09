Projeto Sala Verde Porto dos Aguateiros começa programar eventos

Também foi apresentada a proposta de cronograma, no qual constam ações para datas comemorativas, como os dias da Árvore e do Rio, a Semana Interamericana da Água e a Oficina de Natal. As ideias foram discutidas e os parceiros enviarão sugestões para atualização do cronograma, que em breve será divulgado. De modo que, todas ações planejadas serão executadas cumprindo os protocolos de prevenção ao Covid-19.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazi, ressalta que “durante a pandemia a equipe desenvolveu muitas atividades de forma virtual, contudo no momento é possível desenvolver algumas ações na modalidade presencial, respeitando os protocolos, com pequenos grupos, ao ar livre e com o uso obrigatório de máscaras. É fundamental que realizemos algumas atividades presenciais que tem o objetivo de preservar nosso meio ambiente e promover a educação ambiental em nosso município”, destacou.

Na reunião, estiveram presentes, além da equipe da Sala Verde, representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Saúde, da 10° Coordenadoria Regional de Saúde e da Associação do Desenvolvimento dos Moradores do Mariano Pinto, Maçambará, Alegrete e Itaqui (AMMAI).