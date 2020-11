Projeto Saúde na Escola, durante a pandemia, integra escolas Freitas Valle e Salgado Filho

O projeto Saúde na Escola integra as comunidades escolares das escolas Freitas Valle e Salgado Filho.

Com o tema como manter o equilíbrio nesse período de pandemia, com a psicóloga Ediane Cappa, o projeto iniciou ontem dia 24, e vai até o dia 26. O trabalho organizado pela professora Roberta Hitz, Géssica Trindade Pereira Duarte do IFFar e Michele Menezes Moraes Pedroso, está sendo transmitido online.

O Projeto Saúde na Escola também vai abordar alimentação saudável durante a pandemia no dia 25, foi com a nutricionista Suzinara Zago Serina.

Na quinta- feira, dia 26 os acadêmicos do curso de educação física da Urcamp vão abordar a importância da atividade física em tempos de pandemia. O trabalho termina na sexta-feira dia 27, com o tema enfermagem, com Lize Gomes, que vai falar sobre vacinação em dia, mesmo em tempo de pandemia.

A professora Roberta Hitz diz que a iniciativa busca integrar os alunos e pais, já que há nove meses estão sem aulas presencias, tendo que seguir restrições e todos precisam desse suporte para manter o emocional mais equilibrado.

-O trabalho está sendo um sucesso com muitos querendo entrar na sala e não podendo, porque estourou o número de acessos, comentou a professora Roberta.

Vera Soares Pedroso