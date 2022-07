Projeto Semeando Vidas encerra mais uma etapa com sucesso

Na tarde de sexta-feira(15), na Escola Estadual de Ensino Médio Dr.Romário Araújo de Oliveira-CIEP, a diretoria da AMMAI -Associação de Moradores de Maçambará, Alegrete e Itaqui- Balsa do Mariano Pinto, realizou a entrega da premiação do I Semestre, do Projeto ” Praticando um ato de amor e esperança”.

O projeto tem como ação juntar tampinhas pet, leite e outras, para reverter em cadeiras de rodas, andadores, muletas e entre outros, proporcionando bem estar a quem necessita, e todo este material não vai parar no meio ambiente – comenta Elaine Londero.

Este projeto faz parte do Projeto maior que é ” Semeando Vidas”, que ganhou do Banco Sicredi Essência, um valor bem expressivo para que a AMMAI coloque em prática estas ações em prol do meio ambiente e social.

“Contamos com a presença de Iuri Calegari , gerente do Sicredi de Alegrete, a sub gerente e também, João Ulisses de Souza, coordenador dos Projetos do Sicredi Essência” falou a presidente da AMMAI.



A AMMAI, ainda, presenteou a turma de 1° ano do Ensino Fundamental da professora Hosana Silva, e as demais turmas com pirulitos e deliciosos cachorro- quentes e refrigerantes.

Durante o evento houve apresentação do palhaço com números de malabarismo e dois pula- pulas para abrilhantar a festa.

“Agradecemos a Vice Diretora Danúbia Alves , professores Cibele Saldanha Pinto , Ana Patrícia da Ana Patricia Dos Santos Luz , Ana Maria Ramos, Joseane, Josiane e Leandro. Também agradecemos as pessoas que atuaram no refeitório auxiliou na preparação e no momento de servir o lanche para as crianças” encerra Elaine Londero.