Projeto sobre transparência nas escalas médicas é aprovado na Câmara, mas vereador questiona duplicidade com lei de 2014

A Câmara Municipal de Alegrete aprovou, na manhã desta quinta-feira (24), o Projeto de Lei Ordinária nº 0056/2026, de autoria do vereador Leandro Meneghetti, que estabelece diretrizes para a transparência das escalas médicas e dos atendimentos nas unidades de saúde do município. A matéria recebeu 11 votos favoráveis e três contrários, dos vereadores José Rubens Pillar, Patty Bronze e João Monteiro.

O projeto aprovado estabelece diretrizes para que o Poder Executivo possa disponibilizar, nas unidades de saúde e em meios eletrônicos oficiais, informações relacionadas aos atendimentos médicos e às escalas de plantão. Entre as informações previstas estão a relação dos profissionais responsáveis pelos atendimentos, as especialidades disponíveis, os períodos de atendimento e plantões, a identificação das unidades e os canais oficiais de contato e ouvidoria.

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Segundo o texto, a divulgação poderá ocorrer por meio do Portal da Transparência, do site oficial do Município ou de outros meios digitais de acesso público.

Projeto estabelece diretrizes, mas não cria obrigação de divulgação

Um dos principais pontos levantados durante a discussão da matéria foi a forma como o projeto estabelece a divulgação das informações. O texto utiliza expressões como “poderá disponibilizar” e define que as disposições possuem “caráter orientativo e programático”, respeitando a autonomia administrativa do Poder Executivo.

O artigo 6º também estabelece que a execução das ações deverá ocorrer, preferencialmente, utilizando a estrutura administrativa já existente, sem criação obrigatória de novos cargos, órgãos ou despesas continuadas.

Foi justamente essa característica que motivou o voto contrário do vereador José Rubens Pillar. Segundo ele, já existe legislação municipal tratando da transparência das informações relacionadas aos profissionais da saúde.

“Eu votei contra, assim como os vereadores João e Patty. E por qual razão votamos contra? Já existe lei vigente desde 2014 que prevê essa transparência.”

Pillar também afirmou que a Lei Municipal nº 5.443/2014, segundo sua manifestação durante a sessão, possui regras mais abrangentes do que as previstas no projeto aprovado.

“Enquanto a lei obriga a transparência, o projeto de lei fixa ‘diretrizes’. O projeto aprovado diz que o Executivo ‘poderá’ divulgar as informações e declara ter ‘caráter orientativo e programático’.”

Outro ponto destacado pelo vereador é que, conforme sua interpretação da legislação vigente, a norma de 2014 alcançaria todos os profissionais de saúde, enquanto o projeto em discussão concentra-se nas informações relacionadas aos atendimentos médicos e às escalas de plantão.

Vereador sugeriu adequações durante a sessão

Durante a discussão do projeto, José Rubens Pillar também se manifestou sobre a existência da legislação anterior e sugeriu que o texto fosse modificado para que houvesse adequação à norma já vigente. A sugestão, entretanto, não foi incorporada ao projeto antes da votação, e a matéria acabou sendo aprovada pela maioria dos vereadores.

O texto aprovado prevê ainda que a implementação das medidas deverá observar a legislação de proteção de dados pessoais, a segurança das informações, o sigilo funcional e administrativo, além da disponibilidade orçamentária e técnica do Município.

Autor defende ampliação da transparência

De autoria do vereador Leandro Meneghetti, o projeto tem como objetivo declarado ampliar a transparência sobre os serviços médicos oferecidos pela rede municipal de saúde. A proposta busca facilitar o acesso da população a informações sobre quem são os profissionais responsáveis pelos atendimentos, quais especialidades estão disponíveis e em quais períodos os serviços são prestados.

O texto também prevê a possibilidade de disponibilização dessas informações nos canais oficiais do Município, ampliando os meios pelos quais os usuários poderão consultar os dados. Com a aprovação, caberá ao Poder Executivo avaliar a implementação das medidas previstas, observados os limites estabelecidos na própria lei.

Outros projetos também foram votados

Além do Projeto de Lei nº 0056/2026, a sessão teve outras matérias em votação. O Projeto de Lei nº 0038/2026, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação temporária e emergencial de 24 serventes para atender às necessidades da Administração Pública Municipal. Os profissionais serão destinados às secretarias de Administração e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A matéria foi aprovada por 12 votos favoráveis e dois contrários.

Também foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 0050/2026, de autoria da vereadora Carol Figueiredo, que institui a Carteira de Identificação do Cuidador e Acompanhante (CIAC).

Outro projeto aprovado foi o Projeto de Lei nº 0074/2026, que aperfeiçoa o Programa Municipal de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, incluindo o Poder Legislativo entre as instituições integrantes da rede municipal de proteção.

Já o vereador Eder Fioravante retirou de pauta o Projeto de Lei nº 0069/2025, que trata do pagamento do piso salarial dos servidores públicos concursados da Prefeitura de Alegrete. Segundo o vereador, a matéria foi encaminhada ao Poder Executivo na forma de indicação.

Foto e Fonte: assessoria CMA