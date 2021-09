Projeto Social da Farmácia Solidária é apresentado aos vereadores

A Câmara concedeu espaço regimental à deputada estadual Fran Somensi/Republicanos, que veio a Alegrete, por iniciativa dos vereadores Cléo Trindade e Jaime Duarte.

Aos vereadores, ela falou sobre um projeto exitoso e de alcance social e ambiental, a Farmácia Solidária, que começou na cidade de Farroupilha e hoje atinge 15 municípios gaúchos e mais 30 em fase de implantação.

A visitante foi apresentada pelo vereador Cléo, que disse da importância do projeto. Severo declarou que fora buscar subsídios junto à deputada autora desta iniciativa transformada em lei estadual em 2019, regulamentando o funcionamento da farmácia solidária.

Destacou ainda o vereador as ações realizadas na legislatura passada e a iniciativa do vereador Anilton que apresentou o projeto, mas que, diante de uma regulamentação estadual, o retirou, abrindo caminho para sua viabilização.

A deputada que é farmacêutica, disse que foi movida por uma realidade que a inquietava, de um lado, medicamentos sendo desperdiçados e de outro lado, pessoas chegando na farmácia tendo de escolher o que era mais importante porque não podia comprar todos os remédios da receita.

Fran reproduziu vídeos de reportagens em rede nacional sobre a Farmácia Solidária de Farroupilha. O mais importante é compreender onde o projeto pode chegar, disse. Podem se envolver farmácias, consultórios médicos e médicos. Todos têm em casa um medicamento que não tem porque ficar guardado e pode ser aproveitado por pessoas que precisam.

Por mais estruturada que uma farmácia municipal possa estar, ela não consegue atender a todos. A Farmácia Solidária estende o braço para o tratamento diferenciado para as pessoas. É gente trabalhando para os que não têm condições e não tem dinheiro para comprar o remédio, afirmou.

A parlamentar esclareceu que a doação do medicamento deve ser acompanhada da receita médica. Depois de afirmar que a primeira Farmácia Solidária na região foi inaugurada esta semana em Santiago, disse do sucesso do projeto em sua cidade, Farroupilha, com pouco mais de 71 mil habitantes e que, em cinco anos, mais de 21 mil pessoas já foram beneficiadas, significando mais de R$ 3 milhões de economia para a população que precisa. “Um medicamento que custa R$ 20, R$ 30 ou R$ 100 faz a diferença para a economia de uma família.

“Aqui eu falo como farmacêutica, como dona de casa, como mãe, a gente sempre tem em casa uma caixa com medicamentos, aliás, quem não tem em casa uma caixinha ou uma gaveta com medicações. É daí que podemos tirar algo que não tem porque estar guardado e estaremos dando qualidade de vida para as pessoas”, declarou a deputada Fran.

Ela incentivou Alegrete a tocar em, frente o projeto porque a farmácia é muito simples, através da mobilização da comunidade e dos consultórios médicos buscando essas doações que, através de um profissional farmacêutico, fará a triagem desses medicamentos.

E os municípios que abraçam o projeto também têm garantido o descarte adequado pelo fato de o programa estar baseado em dois pilares, o ambiental e o social, já que medicamento é algo tóxico que contamina o solo e a água.

Para a deputada, o projeto está dando certo. Recebe muitas doações, há um aplicativo que está sendo desenvolvido onde pelo celular o cidadão terá todas as informações sobre onde e quais medicamentos disponíveis.

Praticamente todos os vereadores manifestaram apoio após a fala da deputada. Ela afirmou que existindo o interesse do município tem que haver uma lei municipal, o local adequado e o responsável técnico.

O líder do governo na Câmara, vereador Cléo Trindade, informou que o projeto já está na prefeitura e logo chegará à Casa.

Foto e Fonte: assessoria de comunicação da CMA