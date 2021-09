O 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “Regimento José de Abreu”, recebeu a visita de uma comitiva composta de militares do Comando Militar do Sul (CMS) e do Comando Operações Terrestres (COTER).

Com o intuito de orientar e acompanhar os Projetos desenvolvidos no Regimento, a visita teve o objetivo de regular as atividades referentes às Visitas de Acompanhamento e Orientação de Programa Forças no Esporte (PROFESP), Projeto João do Pulo (JPJ) e Projeto Soldado Cidadão (PSC), na Guarnição de Alegrete.

O Projeto Soldado Cidadão tem por finalidade fornecer uma qualificação profissional aos militares das Forças Armadas, permitindo, aos que serão licenciados por término do tempo de Serviço Militar, concorrer ao mercado de trabalho em melhores condições.

Tanto o Projeto Forças no Esporte (PROFESP) e o Programa João do Pulo (Equoterapia) atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social da cidade de Alegrete.

A comitiva composta pelo Cel R1 Tarso (COTER), Cel R1 Luiz Olavo (CMS) e Cel R1 Monteiro de Castro (COTER) realizou uma reunião com os representantes dos respectivos projetos nas Organizações Militares de Alegrete e percorreu as instalações onde são desenvolvidas as atividades do PROFESP e Equoterapia.

Visita do CMS no 6º RCB

Fotos e Fonte: 6º RCB