Projeto Square da Igreja do Evangelho Quadrangular encanta lojas neste Natal

A sonoridade extrapolou a loja e chamou atenção de quem passou na Rua Dos Andradas na tarde do dia 18.

O quinteto do Projeto Square, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida encantou os servidores e clientes da Loja Grazziontin entoando músicas natalinas.

Eles passaram por outras empresas e o objetivo é resgatar o projeto Leme- Lúdico, Educacional, Musical e Esportivo que já foi realizado na Igreja.

Os pequenos se encantaram e acompanharam toda a apresentação.

Com trompetes, saxofone e uma guitarra, eles mostram o quanto a música pode transformar as pessoas e por isso estão realizando este trabalho para tentar sensibilizar empresários a colaborar com o projeto que ajuda crianças e jovens do bairro.

Luciano Muller que integra o quarteto, fez parte da antiga Orquestra Municipal e destaca que e preciso colaboração para que possam comprar mais instrumentos e ensinar outros a tocarem.

Vera Soares Pedroso