Projeto Teatro a Mil apresenta espetáculo “Lampião e Maria Bonita”

Estudantes de escolas públicas de Alegrete e Manoel Viana têm a chance de assistir gratuitamente ao espetáculo “Lampião e Maria Bonita”, nos dias 8 e 9 de agosto, através do projeto Teatro a Mil.

As sessões, promovidas pelo Sesc, acontecerão no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, s/n, Alegrete) e no Ginásio Municipal de Manoel Viana (Rua Erico Verissimo).

A peça apresenta, de forma lúdica, duas personalidades icônicas da cultura nordestina e brasileira, em meio a uma crise amorosa. Com música, dança e teatro, a obra promete diversão e encanto para crianças e adultos.

O Teatro a Mil é um programa do Sesc/RS, que realiza espetáculos de teatro e circo, de diferentes gêneros, para alunos de colégios públicos municipais e estaduais. A meta é atingir mil crianças e adolescentes por edição. Para participar, as escolas devem agendar previamente com a Unidade pelo telefone ou WhatsApp (55) 98423-6348.

Teatro a Mil – Sesc Alegrete

Espetáculo “Lampião e Maria Bonita”

Ingressos: entrada gratuita para estudantes de escolas públicas, mediante agendamento pelo telefone ou WhatsApp do Sesc Alegrete (55) 98423-6348

Sinopse: A peça apresenta, de forma lúdica, duas personalidades icônicas da cultura nordestina e brasileira, em meio a uma crise amorosa

08/08 (segunda-feira)

Alegrete

Horário: às 14h e às 16h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, s/n)

09/08 (terça-feira)

Manoel Viana

Horário: 10h

Local: Ginásio Municipal (Rua Erico Verissimo)