Projeto Universo Escola teve início com muita interação dos alunos das escolas municipais

As primeiras oficinas já foram realizadas na EMEB Alcy Vargas Cheuiche e na EMEI Vila Verde Moura, com uma programação que seguirá até a primeira semana de agosto e contemplará todas as instituições da rede.

As oficinas incluem xadrez, horta educativa, artesanato, audiovisual e educação tecnológica, proporcionando novas experiências e estimulando a criatividade, o senso crítico e a formação cidadã dos alunos.

Essas atividades instigam os estudantes a aprender e ter raciocínio e concentração, o que facilita aprendizados em geral.