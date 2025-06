Projeto Universo Escola traz oficinas educativas e culturais para Alegrete

O Sesc Alegrete deu início à 3ª edição do projeto Universo Escola, iniciativa realizada em parceria com a Prefeitura, que tem como objetivo integrar arte, cultura e conhecimento à rotina dos estudantes da rede pública.

As primeiras escolas a receberem as atividades foram a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Alcy Vargas Cheuiche e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEI) Vila Verde Moura, marcando o início de uma programação que contemplará todas as instituições municipais até a primeira semana de agosto.

Com foco em práticas pedagógicas interdisciplinares, o projeto oferece oficinas de xadrez, horta educativa, artesanato, audiovisual e educação tecnológica, ministradas por profissionais especializados. As atividades buscam ampliar o repertório cultural e cognitivo dos alunos.

Para o idealizador do projeto e agente de Cultura e Lazer do Sesc Alegrete, Paulo Amaral, o trabalho com a arte e outras linguagens deve ser compreendido como parte essencial do processo educativo. “Ao integrar diferentes áreas do conhecimento de forma prática e sensível, o Universo Escola estimula a criatividade, o senso crítico e a capacidade de interpretação dos estudantes, reforçando o papel da escola como espaço de formação ampla, inclusiva e transformadora”, destaca.