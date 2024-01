Projeto vai realizar atividades e debut com 15 meninas de bairros

O Projeto Debutantes – Transformando Sonhos em Realidade é uma iniciativa do gabinete da vereadora Fátima Marchezan(PP) que por meio desse projeto objetiva contribuir para melhorar a segurança, saúde, educação e bem-estar de meninas de bairros, aumentando as suas chances de desfrutarem de uma vida segura, saudável e produtiva. O empoderamento das meninas será o primeiro passo do impacto duradouro que o ciclo preparatório que antecede o Debut pretende promover, esclarece a vereadora.

O gabinete da Vereadora Fátima Marchezan está desenvolvendo um trabalho nos bairros do município, com a participação da UABA, cuja proposta é transformar e incentivar as nossas meninas a conhecerem seus direitos para a sua própria proteção, crescimento e fortalecimento. -Promover o empoderamento dessas meninas alegretenses é promover a igualdade de gênero, a conscientização de meninas sobre seus direitos de escolha, de estudar e seguir uma carreira, além de ter um futuro mais feliz, salienta.

A vereadora justifica o projeto dizendo que a sociedade como um todo se beneficia do reforço do papel das meninas como líderes, agentes de mudança e participantes ativas em oportunidades de desenvolvimento. A meta é contemplar 15 meninas com 15 anos completos até 10 fevereiro de 2023, em diferentes bairros do município com as ações previstas no projeto. Desenvolver atividades com as adolescentes nas áreas de saúde e bem-estar físico e psicológico; educação e cultura; liderança, empreendedorismo e independência econômica.

INSCRIÇÕES

As 15 meninas serão inscritas pelos presidentes de bairros, uma por bairro, sendo que no caso as inscrições ultrapassem esse número, serão consideradas as primeiras 15 inscrições ou um sorteio para escolher as 15 participantes, conforme decisão da Diretoria da UABA e presidentes de bairros.

É necessária uma frequência de 80% nas atividades propostas para estar apta a participar do Baile de Debutantes.

Dentre os recursos humanos estarão profissionais da área médica, polícia civil, academia de defesa pessoal, profissionais da área administrativa, profissionais da área de beleza. Estruturais: espaço físico para os eventos, oficinas e baile e financeiros: recursos para lanches, transporte das meninas, aluguel do salão e contratação da banda.

As meninas selecionadas para participarem do projeto serão apadrinhadas por parceiros que serão responsáveis pela locação do vestido, maquiagem e cabelo de cada debutante.

O Projeto foi apresentado à diretoria da UABA em novembro do ano passado e aos presidentes de Bairros. Eles ainda estão na fase de cadastro das meninas. Depois serão realizadas palestras de autoestima e autoconhecimento – Cíntia Fragoso Ramos, cuidados pessoais de higiene, contracepção e DSTs e doenças na adolescência – Secretaria de Saúde. As 15 jovens ja ouviram palestra sobre bem-estar mental e psicológico: depressão, bullying, TDAH, preconceito, bulimia e anorexia – Psicóloga Christiane Gomes Chaves. Como fazer um currículo, atendimento ao público e empreendedorismo – Luciane Veiga; Papo de Responsa (Polícia Civil; oficina de defesa pessoal – Juliana Marchezan e Nateia Siqueira

O baile das debutantes do projeto será dia 10 de fevereiro na Sociedade Italiana Em caso da sede da UABA já ter sido recuperada o evento será na sede da entidade que congrega os bairros de Alegrete.

As meninas deverão apresentar um projeto social antes do baile e realizar uma visita ao Asilo Casa Lar Ari Vargas Paim e Moradia Transitória, lembra a vereadora.