Projeto Verde Oliva que envolve militares no agro é apresentado na abertura da colheita do arroz

O Programa Agro Verde Oliva da Fundação Gaúcha do Trabalho FGTAS é uma resposta às crescentes demandas por mão de obra qualificada na agricultura e no agronegócio. O programa garante que os militares possam fazer uma transição suave para a vida civil, contribuindo, significativamente, para o setor agrícola. O projeto foi apresentado, na última semana, na colheita de arroz no Rio Grande do Sul em Capão do Leão. O programa oferece treinamento específico e direcionado a 1.500 militares de unidades do Estado

Em Alegrete, o Programa Agro Verde Oliva conta com a participação efetiva da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, 6° Regimento de Cavalaria Blindado, Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e Consultoria AgroGente.

Os 20 soldados envolvidos no treinamento estão agora atuando em propriedades rurais de produtores de arroz. Eles acompanham todas as etapas do processo, fundamental num ano marcado pelo fenômeno climático El Niño. Previsto para ser concluído em março, o programa visa capacitar esses militares para assumirem diversas tarefas no contexto da lavoura de arroz.