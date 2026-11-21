A segurança no meio rural começa a ganhar um novo reforço em Alegrete. O Projeto Vigilância Rural entrou em fase de execução, com o início da instalação dos postes que receberão a estrutura de monitoramento em uma localidade situada a aproximadamente 30 quilômetros da área urbana do município.

A implantação representa mais uma etapa de uma iniciativa que busca fortalecer a prevenção, ampliar a segurança de moradores e trabalhadores do campo e contribuir para a proteção das propriedades rurais.

O projeto é resultado de uma articulação que envolve o mandato do vereador Rudi Pinto, a Prefeitura de Alegrete e produtores rurais, em uma parceria voltada à construção de políticas públicas direcionadas às necessidades de quem vive e trabalha no interior.

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O acompanhamento do início dos trabalhos marca o avanço da proposta, que pretende aproximar o poder público da comunidade rural e buscar alternativas para enfrentar os desafios relacionados à segurança no campo.

A iniciativa também evidencia a importância do diálogo entre representantes públicos e produtores rurais na identificação de demandas e na construção de ações concretas para o município.

Com o início da instalação da infraestrutura, o Projeto Vigilância Rural passa da etapa de articulação para a execução, dando os primeiros passos para a implantação do sistema de monitoramento.

A proposta é contribuir para um ambiente rural mais seguro, valorizando quem produz e movimenta a economia de Alegrete.