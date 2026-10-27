Projeto Vigilância Rural vai levar mais segurança ao campo, destaca vereador Rudi Pinto

O convênio do Projeto Vigilância Rural, de iniciativa do Gabinete do Vereador Rudi Pinto foi construído a partir do diálogo e da articulação que vem trabalhando para aproximar o Poder Público Municipal dos produtores rurais de Alegrete, representados pelo produtores Paulo Fleck e Leonardo Mazzei.

O vereador Rudi Pinto diz que os seu gabinete tem atuado como mediador dessa parceria, buscando conectar as demandas dos produtores às ações do poder público e contribuir para a construção de soluções que fortaleçam a segurança no campo. Ele destaca, também, a participação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, coordenada pelo secretário Uiliam Rodolfo Almeida, que integra esse trabalho conjunto.

“Acreditamos que a união de esforços, a tecnologia e a cooperação são fundamentais para trazer mais segurança e tranquilidade a quem vive e trabalha no meio rural, atesta o Vereador.

A assinatura do convênio será neste dia dia 27 de outubro, às 10h, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal.