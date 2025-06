Promoção Amor, Meu Grande Amor| Namorados e namoradas deram show na programação da Nativa

A Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo realizaram no dia 12 de junho mais uma edição da promoção “Amor, Meu Grande Amor”. A iniciativa teve como objetivo homenagear casais de Alegrete por meio de telemensagens, entrega de flores, chocolates e uma noite em suíte do Motel Daponti.

A atividade abriu a programação dos veículos de comunicação e percorreu diferentes bairros da cidade. No bairro Promorar, o casal homenageado foi formado por Robson Luiz da Silveira e Bruna da Fontoura Miranda. Os dois relataram que se conheceram em 2007 e são pais de três filhos: Brian, Reno e Beatriz. Eles construíram juntos uma lavagem automotiva e a empresa Tchê Transportes. O casal recebeu o buquê de rosas, chocolates e o pernoite ofertados pelos organizadores. A homenagem foi conduzida pelo radialista Giovane Moraes, o radialista e empresário João Baptista Marques e o repórter Renan Irizaga. O diretor dos veículos e idealizador da ação, Jucelino Medeiros, foi o produtor e conduziu a dinâmica das mensagens.

O segundo casal homenageado foi Diego Freitas e Josy Morales, que se conheceram no Rancho Beer. Eles relembraram que o primeiro contato ocorreu durante um encontro com amigos, por meio do pedido de um cigarro. O casal recebeu a homenagem no bairro Nossa Senhora do Carmo, com flores, chocolates e o pernoite no Motel Daponti.

O terceiro casal foi Ondina e Tiago, que se conheceram em 2009 no Parque Tiaraju. Eles vivem juntos há 15 anos e são pais de Michaela, Evelin e Nathali. Durante a homenagem, destacaram o percurso do relacionamento e a construção de uma família ao longo dos anos.

O quarto casal foi Alessandro Coimbra e Viviane Fontoura. Eles iniciaram o relacionamento há mais de nove anos após se conhecerem em um evento no Salão Quintana. A homenagem foi prestada mesmo com a ausência de Alessandro, por motivos de trabalho.

As ações ocorreram de surpresa e foram acompanhadas por vizinhos e moradores dos locais visitados, que aplaudiram e registraram os momentos. Segundo os organizadores, a iniciativa busca promover a interação entre os casais e a programação da emissora e do portal, além de valorizar histórias de amor da comunidade.

A promoção incluiu ainda sorteios de pizzas da Vêneto Pizzas e Massas entre os participantes que enviaram mensagens e relatos relacionados ao Dia dos Namorados. A atividade será repetida em outras datas comemorativas, conforme informou a direção dos veículos.