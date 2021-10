Promoção Social alerta para atualização de dados no cadastro único

O setor de cadastro único da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social pensando nas famílias que precisam receber benefícios está fazendo atualização de cadastros.

Diz a Secretária Iara Caferatti que existem só do Governo Federal 10 programas de auxilio à famílias de baixa renda, porem se as pessoas não estiverem com seu CAD único atualizado podem não receber. Por isso é importante as pessoas irem até a sede de onde funciona esse setor com sede na Demétrio Ribeiro, 57 com seus documentos para atualizar dados.

– Existem muitos programas dentre os do governo Federal e do estado, mas se as pessoas não estiveram com dados atualizados correm o risco de não receber, dia a Secretária.

Dentre todos os serviços da Secretaria de Promoção Social, foram atendidos em oito meses, aqui em Alegrete, 110 mil pessoas.

Programas

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Tarifa Social de Água;

Bolsa Família;

BPC ( Beneficio de prestação Continuada);

ACESSUAS ( programa nacional de acesso ao mundo do trabalho;

Habitaçõa;

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Carteira de Idoso;

ID/Jovem

Isenção de taxa para concurso público;

Baixa Renda para dona de casa;

Regularização Fundiária;