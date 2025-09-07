Promoção Social anuncia curso de informática pelo ACESSUAS a usuário de programa sociais em Alegrete

O Programa de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho- ACESSUAS Trabalho, busca a

autonomia das famílias usuárias de política de assistência social, por meio da articulação e da

mobilização a integração ao mundo do trabalho.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social Social faz esta ligação ao Programa ACESSUAS Trabalho em Alegrete e atua com encaminhamento para cursos de inclusão.

Dentre a produção; confecções de currículos e orientação para o Programa Jovem Aprendiz.



O público-alvo atendido pelo Programa são todos os usuários do SUAS que possuem NIS

atualizado, a partir de 14 anos e que queiram desenvolver suas habilidades e receberem orientações

para ingressar no mundo do trabalho.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, por meio do

ACESSUAS Trabalho informa que estão abertas as inscrições para o curso de informática

básica que será realizado no SENAC a partir do dia 20 de outubro



Requisitos básicos para realizar o curso: