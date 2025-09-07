Promoção Social anuncia curso de informática pelo ACESSUAS a usuário de programa sociais em Alegrete

Secretaria de Promoção Social Daniela Domingues

O Programa de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho- ACESSUAS Trabalho, busca a
autonomia das famílias usuárias de política de assistência social, por meio da articulação e da
mobilização a integração ao mundo do trabalho.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social Social faz esta ligação ao Programa ACESSUAS Trabalho em Alegrete e atua com encaminhamento para cursos de inclusão.
Dentre a produção; confecções de currículos e orientação para o Programa Jovem Aprendiz.

O público-alvo atendido pelo Programa são todos os usuários do SUAS que possuem NIS
atualizado, a partir de 14 anos e que queiram desenvolver suas habilidades e receberem orientações
para ingressar no mundo do trabalho.
A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, por meio do
ACESSUAS Trabalho informa que estão abertas as inscrições para o curso de informática
básica que será realizado no SENAC a partir do dia 20 de outubro

Requisitos básicos para realizar o curso:

  • Ter no mínimo 14 anos
  • Ensino fundamental incompleto
  • Estar inscrito no cadastro único com renda per capta de até ½ salário mínimo (R$ 759,00)
    No momento da inscrição ter:
  • Documento de identidade e CPF
  • Menor de idade ir acompanhado dos pais ou responsáveis
    As inscrições estão sendo realizadas no ACESSUAS Trabalho, rua Demétrio Ribeiro nº 283
    Antiga UNOPAR
    Horário de atendimento das 7h:30min às 13h:30min
