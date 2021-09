Promotor de evento, no Caverá, é autuado nesta madrugada

A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Fiscalização Integrada, com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, atendendo as denúncias, realizou na madrugada deste domingo, 26, uma ação com o intuito de coibir a realização de um baile clandestino no interior do município, no Caverá. O promotor do evento foi autuado e a Brigada Militar realizou um Termo Circunstanciado.

O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que coordena a Fiscalização Integrada, mencionou que ainda que essas ações sejam antipáticas na perspectiva das pessoas que idealizam e ou que frequentam esses eventos, que estão vedados pelas autoridades sanitárias, são medidas que visam o cumprimento das normas, com objetivo único de preservar a saúde e a vida de todos.