Promotor Rodrigo Piton recebe Mérito Legislativo na Câmara de Alegrete

Foi a primeira sessão solene realizada no plenário da Câmara Municipal, na atual Legislatura, e reuniu os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.

O homenageado da noite foi o promotor público Rodrigo Alberto Wolf Piton, primeiro promotor de justiça da Promotoria Criminal de Alegrete, que está deixando a cidade para assumir na comarca de Ijuí. A proposição, aprovada por todos os pares da Casa, foi de autoria do vereador Anilton Oliveira, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Comarca pelo promotor Rodrigo durante os quase dois anos que atuou na comunidade.

Sessão foi bastante prestigiada



Após a leitura do currículo do homenageado e a entrega do Mérito Legislativo, foi proporcionado um momento de arte com a execução do Canto Alegretense, “de forma artesanal”, como citou o estagiário Oscar Rodrigues, que dirigiu palavras de carinho e apreço ao promotor Rodrigo.

Os líderes de bancada se manifestaram. O vereador Eder Fioravante, líder da bancada do PDT , sintetizou que o promotor Rodrigo foi um influenciador, exemplo de promotor e cidadão.

O vereador Luciano Belmonte, líder da bancada Progressista, cumprimentou o colega proponente, vereador Anilton e destacou o trabalho efetivo do promotor Rodrigo Alberto por quase dois anos, desejando sucesso no seu novo local de trabalho.

O vereador João Leivas, líder da bancada do MDB, destacou a forma ponderada e relevante como atuou o homenageado, principalmente por se tratar da área criminal.

A promotora Luiza Trindade Losekan, de forma on-line, ressaltou o trabalho de seu colega Rodrigo, “um homem justo, reconhecido em todos os cenários, trabalhador”, e parabenizou-o pela homenagem.

Já o Vereador Anilton/PT afirmou: um ser humano, um cidadão.

O autor da proposição, vereador Anilton Oliveira, em sua fala, disse do legado do promotor Rodrigo. A passagem por um lugar fica marcada pelo tempo que fica e pelo que se produz nesse lugar.

Vereador Anilton foi o proponente do Mérito

O Dr. Rodrigo produziu quase que um sentimento semelhante ao que os advogados têm. Não é um promotor acusador, é um promotor de justiça, efetivamente. Um ser humano, um cidadão. O orador finalizou recitando a poesia do alegretense Euzébio França, de 1978, intitulada Assim é a Vida.

A juíza de direito Marcela Silva, diretora do Fórum, presente no ato, homenageou o promotor Rodrigo Alberto afirmando que “ainda que não se colham todos os frutos que se possa plantar, que se colha o melhor”. A homenagem representa acolhimento e reconhecimento do trabalho e da Casa do Povo. Chegou onde deve chegar, que é a comunidade”, enfatizou.

O promotor Rodrigo é extremamente técnico, é profissional, definiu o juiz de direito Rafael Echeverria Borba, ao lembrar que durante sua atuação em Alegrete atuou em 1,5 mil audiências e mais de 40 júris. Só neste mês (setembro) foram nove júris com a sua participação. Quem vier para o seu lugar, terá com certeza um grande desafio, completou.

O prefeito Márcio Amaral, por sua vez, lembrou que a atuação do Dr. Rodrigo em Alegrete ocorreu num dos momentos mais difíceis da humanidade nos últimos tempos.

Promotor foi homenageado pelos vereadores

Em plena pandemia, cada dia um novo desafio. Destacou o prefeito o grau de humanismo do homenageado e completou: “O senhor leva Alegrete no coração”. Obsequiou o homenageado com uma cuia de chimarrão.

A presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, parabenizou o homenageado destacando tudo que fez por Alegrete, cidade acolhedora. Que Deus o abençoe em sua caminhada, encerrou.

Agradecendo as homenagens recebidas, o promotor Rodrigo Alberto não conseguiu esconder a emoção e com os olhos marejados lembrou do compromisso solene que presta o promotor no cumprimento da Constituição Federal e das leis.

Que durante esse período se dedicou diariamente à nobre missão. Que pautou sua atuação buscando o equilíbrio entre o rigor tácito da lei e o bom senso na realização da justiça. Disse não acreditar ser possível conseguir a felicidade com a desgraça e a tristeza alheia.

Reforçou que faz o que a Constituição e as leis exigem, é o seu trabalho feito da melhor forma, na promoção da justiça, encerrou emocionado.

O promotor Rodrigo Alberto tem 38 anos, é paulista, casado com a senhora Samara, pai da Manuela. Formado em Direito pela PUC/Campinas-SP.

Fotos e Fonte: Assessoria CMA