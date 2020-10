Promotora faz reunião e pede que partidos sigam resolução de cuidados na campanha

A promotora eleitoral, Daniela Fistarol, conversou com o Juiz Eleitoral, Thiago Tristão sobre as regras que os partidos e coligações devem seguir no sentido de respeitar as determinações sanitárias durante a campanha.

Para isso, a Promotora expediu uma recomendação para que todos sigam a Resolução 349, que trata de todos ou cuidados e regras que devem ter com relação às normas sanitárias para evitar a disseminação e ou controle do novo coronavírus.

A Promotora eleitoral disse que os partidos fizeram acordos entre eles para seguir as regras que determinam a Justiça.

As denúncias de qualquer irregularidade na campanha podem ser feitas pelo Aplicativo Pardal. Devem ter os dados completos do que se trata para facilitar a ação da Justiça.