Após cinco anos e 9 meses, a Promotora Júlia Schutt, deixa a cidade de Alegrete.

Cidadã alegretense com muito orgulho, como faz questão de mencionar, ela atendeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo, no penúltimo dia de trabalho na Comarca da 3ª Capital Farroupilha.

A entrevista pelo aplicativo WattsApp, em meio a corrida agenda da integrante do MP, foi rápida e direta. A promotora acabava de oficializar mais um acordo judicial. A empresa Marfrig deverá pagar pagar mais de R$ 67 mil aos Bombeiros.

A Promotora de Justiça Júlia Schütt, natural de Porto Alegre está de transferência para cidade de Novo Hamburgo. Em Alegrete, a promotora atuou em várias demandas. Destaque para atuações nos casos do Mormo, interdição da Ponte Borges de Medeiros, transporte público, Efipan e muitos processos resolvidos e outras situações relativa ao cotidiano da cidade.

A brilhante atuação da Comarca de Alegrete mereceu reconhecimento tanto no MP, que homenageou a profissional na quinta-feira (3), com uma placa oferecida pelas promotorias de Justiça de Alegrete, destacando os excelentes serviços prestados a instituição. Companheirismo e dedicação, são marcas registradas da promotora que mencionou a disponibilidade do Portal Alegrete Tudo durante o período de atuação na cidade. O título de Cidadã Alegretense recebido em 2018, coroou o trabalho que desempenhou na cidade. “Sou cidadã alegretense com muito orgulho. Fui muito feliz aqui”, frisou. Nesta sexta-feira será o último dia útil de trabalho na Comarca de Alegrete. O último ato entre tantos outros que consolidou ao longo destes anos não podia ser diferente. Pelo MP ajuizou uma ação por danos ambientes onde o Marfrig Alegrete terá de destinar um valor a Corporação de Bombeiros de Alegrete. A promotora especializada de Alegrete, se despede com chave de ouro. Ministério Público lança campanha Todos por Alegrete Contra o Coronavírus

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução