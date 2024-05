Promotoria de Alegrete é ponto de arrecadação de doações para o SOS Chuvas

A Promotoria de Justiça de Alegrete, localizada na Av. Tiarajú, 944, na Zona Leste do município, está recebendo doações que serão direcionadas às vítimas das enchentes residentes na Fronteira Oeste, Vale do Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os donativos poderão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h30min, facultando-se ao doador indicar para qual região deseja destinar os itens doados. Na faixa afixada em frente ao MP, um lembrete sugere doações de materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, roupas, cobertores, rações.

A opção de escolha do destino tem o escopo de viabilizar que as pessoas que almejem remeter itens de primeira necessidade para regiões mais atingidas do Estado possam fazê-lo com o auxílio do Ministério Público, que está acompanhando diretamente a situação das vítimas acolhidas nos abrigos.

Dentre os itens mais necessários estão gêneros alimentícios, cobertores, toalhas, roupas de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal.