Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete está com processo seletivo para estagiário

A Promotora de Justiça Cíntia Foster de Almeida, da Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete, em substituição, é a responsável pelo processo seletivo para Provimento nº 66/2011-PGJ-RS e alterações, e com base no Regulamento do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Sul, abriu as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Graduação – Direito, para atuarem junto à Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete.

Conforme consta no edital, para o município existe uma vaga mais o cadastro de reserva, com possibilidade de aproveitamento em outras Promotorias. As inscrições podem ser feitas até o dia 28, e a prova está confirmada para o dia 30. Inscrições através do link: www.mprs.mp.br/concursos/estagiario/comarcas/2/

Poderão participar do presente Processo Seletivo somente os alunos devidamente matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito de instituições de ensino devidamente conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A idade mínima do candidato é de 16 anos, e deve estar cursando entre o 1º e o 8º semestre do curso de Direito.

A carga horária do estágio é de 30 (trinta) horas semanais, cumpridas no turno diurno. O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos), acrescido de auxílio-alimentação, à razão de R$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos) e auxílio-transporte, à razão de R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos), ambos por dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.

As inscrições ao processo seletivo estarão abertas até 25 de abril de 2025, e poderão ser realizadas das seguintes formas: Presencial – Preenchimento de formulário de inscrição (fornecido no ato), RG e currículo impressos, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na Av. Tiarajú nº 944, Bairro Ibirapuitã, fone (55) 3845-2602, das 12 horas às 19 horas (segunda a sexta), até as 19h do dia 25/04/2025; e na forma Eletrônica – Através de encaminhamento de formulário de inscrição (anexo ao edital), RG e currículo digitalizados (PDF), ao email [email protected], até as 19h do dia 25/04/2025. Mais informações podem ser obtidas no edital (link acima).