Promotoria orienta pais quanto à presença de menores no EFIPAM

Nesta sexta-feira(17), terá início a 40ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano(EFIPAN). Considerado um dos maiores evento sub-14 das Américas. Doze clubes, vão disputar a Taça Cléber Xavier, alegretense homenageado nesta edição, durante 15 dias.

Dentre algumas informações, a reportagem recebeu orientações da Promotoria relacionadas aos menores. Acompanhe:

Por sua Promotora de Justiça, titular da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Alegrete, Luiza Trindade Losekann, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal de 1988, artigos 26, inciso I, alínea “a”, e 27, incisos I e II, o Ministério Público ORIENTA os pais e responsáveis sobre o cuidado com menores de idade e INFORMA que durante o comparecimento ao evento:

1) Não há restrição em relação à entrada e permanência de menores de idade, desde que devidamente acompanhados por responsável;

2) O consumo de bebida alcoólica por menores de idade é considerado crime, punido com detenção, de dois a quatro anos e multa, (vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica), e que os pais ou responsáveis que permitem que o menor ingira bebidas alcoólicas são responsabilizados da mesma maneira (Art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente);

c) Os filhos são responsabilidade dos pais e que se deve atentar que menores de 14 anos não podem ter relacionamentos sexuais, pois mesmo com a concordância do adolescente, trata-se de crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, punido com reclusão de oito a quinze anos, do qual o responsável também pode ser responsabilizado se permite.