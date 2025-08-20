Promotorias de Alegrete abrem credenciamento para intérpretes de Libras

As Promotorias de Justiça de Alegrete abriram, nesta quarta-feira (20), o período de credenciamento para intérpretes de LIBRAS.

20 de agosto de 2025 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

O objetivo é formar uma lista de profissionais habilitados para auxiliar nos atendimentos a pessoas com deficiência auditiva.

Para se credenciar, os interessados devem encaminhar, por e-mail, a documentação exigida até o dia 27 de agosto de 2025. É necessário possuir certificado de habilitação em LIBRAS e comprovar a capacidade de emissão de Nota Fiscal, seja como empresa ou Microempreendedor Individual (MEI).

A remuneração seguirá a tabela de referência da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (Febrapils). O pagamento será efetuado em até cinco dias úteis após a emissão da nota fiscal.

O credenciamento busca organizar uma lista de profissionais locais, garantindo rotatividade e isonomia na contratação dos serviços. O edital completo pode ser consultado no site oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), sob o número 00711.000.703/2025.

